Военные учения НАТО продолжатся у границ России

Продолжаются учения НАТО. Этап "Стойкий защитник" уже завершился в Польше. Военные действия на востоке альянса отточили свыше 3 тысяч солдат из Великобритании, Испании, Польши, Турции и Албании с применением 700 различных видов техники.
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