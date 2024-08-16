Северодвинца осудят за оправдание терроризма

Мужчина подозревается в публичном оправдании и пропаганде террористической деятельности.По данным региональных следственных органов СКР, подозреваемый опубликовал в открытом доступе в одной из социальных сетей материалы, которые оправдывают терроризм и призывают к террористической деятельности.