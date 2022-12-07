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«Кавальерс» показали видео в честь Леброна Джеймса, болельщики устроили овации стоя

«Кавальерс» показали видео в честь Леброна Джеймса, болельщики устроили овации стоя

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во вторник провел единственный гостевой матч против своей бывшей команды «Кливленда» в нынешнем сезоне.

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