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Свежие комментарии

Перевод федеральных земель из одной категории в другую предложили ускорить

Сроки перевода земель из одной категории в другую могут сократить. Чтобы разработать новое месторождение полезных ископаемых, нужно перевести статус этой территории из категории, к примеру лесного фонда, в другую — промышленных земель.

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