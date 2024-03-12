Перевод федеральных земель из одной категории в другую предложили ускорить

Сроки перевода земель из одной категории в другую могут сократить. Чтобы разработать новое месторождение полезных ископаемых, нужно перевести статус этой территории из категории, к примеру лесного фонда, в другую — промышленных земель.
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