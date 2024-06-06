Патчи для глаз и на губы: почему они особенно нужны летом

Смыть всю косметику, намазать на лицо восхитительный крем и расслабиться — идеальный план на летние выходные, не так ли? Ведь что может быть лучше, чем день, посвященный уходу за собой? Пролистывая ленту соцсетей, мы порой натыкаемся на посты звезд и обычных дам, которые накладывают патчи под глаза и на губы.