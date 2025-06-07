Как заработать на стартапах: самые дорогие и необычные краудфандинг-проекты

Десять лет назад в России 7 июня решили отмечать день краудфандинга. В связи с этим вспомним самые дорогие, самые необычные, самые успешные и, наконец, провальные примеры мировых стартапов, запущенных с помощью сбора средств на специальных платформахФото: kickstarter.
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