Российский рынок начал понедельник с покупок, в фаворе "второй эшелон"

Российский рынок открыл торги в понедельник, 18 декабря, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии вырос на 0,68% до 3054,49 пункта, индекс РТС поднялся на 0,21% до 1063,01 пункта.