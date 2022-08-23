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В США разработали компактный мощный лазер с использованием плазменной оптики

В США разработали компактный мощный лазер с использованием плазменной оптики

Исследователи из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса (LLNL) разработали компактный многопетаваттный лазер, в котором используются массивы плазменной передачи для преодоления ограничений мощности обычных твердотельных оптических массивов.

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