В США разработали компактный мощный лазер с использованием плазменной оптики

Исследователи из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса (LLNL) разработали компактный многопетаваттный лазер, в котором используются массивы плазменной передачи для преодоления ограничений мощности обычных твердотельных оптических массивов.
Исследователи из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса (LLNL) разработали компактный многопетаваттный лазер, в котором используются массивы плазменной передачи для преодоления ограничений мощности обычных твердотельных оптических массивов.
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