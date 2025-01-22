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Зеленский просит Европу финансировать миллионную армию Украины без НАТО

Зеленский просит Европу финансировать миллионную армию Украины без НАТО

Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме, что Европа должна финансировать украинскую армию до миллиона человек, если Украина не станет членом НАТО.

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