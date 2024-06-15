Депутат Водолацкий назвал сроки освобождения Кременского района ЛНР

Кременской район Луганской Народной Республики (ЛНР) будет освобожден от Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшие полтора месяца, заявил 15 июня зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
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