Депутат Водолацкий назвал сроки освобождения Кременского района ЛНР

Кременской район Луганской Народной Республики (ЛНР) будет освобожден от Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшие полтора месяца, заявил 15 июня зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.