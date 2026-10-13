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Татар-информ

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В Центре уникального мастерства 4 ноября откроют павильон Якутии

В Центре уникального мастерства 4 ноября откроют павильон Якутии

Фото: sakha.gov.ru Павильон Республики Саха (Якутия) в Казанском Центре уникального мастерства (ЦУМ) начнет работу 4 ноября, в День народного единства.

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