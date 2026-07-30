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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серебряков назвал российскую школу голкиперов лучшей в мире: «Мы любим работать и получаем от этого удовольствие. Вовремя появились тренеры и вратарские сборы»

Голкипер « Авангарда » Никита Серебряков поделился мнением о российской школе вратарей. – Российские вратари сейчас лучшие в мире? – Да, я согласен.

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