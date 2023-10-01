Бразилия заблокировала поставки оружия на УкраинуНеожиданные новости (https://t.me/tupireport/14360) из Бразилии: оказывается, администрация Лулы да Силвы не смогла продать старое вооружение Германии из-за давления России.
Бразилия заблокировала поставки оружия на Украину
Комментарии
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Олег Тимофеев
И че металолом подошел к концу а за хорошее только обещания заплатить? И где тут победа Лаврова? У европки хватило ума поставлять откровенный хлам а у Бразилии он кончился а перезакупать этот хлам она боиться. А своих передовых разроботок у нее?? Ась?? Еврейский фейк выданный за успешную работу? Пендосы прекратили открыто помогать и?? Надо следить за новым растущим трендом в мире а не орать ура в сартире.
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