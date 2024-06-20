Началась девальвация доллара? Что натворили США

После введения санкций против Мосбиржи курс доллара упал уже почти на 10 рублей. Так, согласно информации Центробанка, американская валюта потеряла еще 4 рубля, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на KONKURENT.
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