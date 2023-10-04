Полимерные мечты Буйнова: ИЗП "споткнулся" на иностранцах

Иркутская нефтяная компания (ИНК) может перенести сроки запуска Иркутского завода полимеров (ИЗП). В существующих реалиях актуален вопрос о том, насколько вообще может состояться его запуск, ведь ИНК привлекала средства иностранных инвесторов.
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