На Алтае арестовали замначальника колонии за миллионную взятку от бизнесмена

В Алтайском крае арестовали замначальника исправительной колонии за коррупцию. Об этом пишет РЕН ТВ. Согласно полученной информации, в период с 2020 по 2024 годы обвиняемый регулярно получал взятки в крупных размерах — за это время он получил более миллиона рублей от предпринимателя.
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