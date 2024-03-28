На Алтае арестовали замначальника колонии за миллионную взятку от бизнесмена

В Алтайском крае арестовали замначальника исправительной колонии за коррупцию. Об этом пишет РЕН ТВ. Согласно полученной информации, в период с 2020 по 2024 годы обвиняемый регулярно получал взятки в крупных размерах — за это время он получил более миллиона рублей от предпринимателя.