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В Луганске скончался за считанные дни до 80-летия актёр "Тихого Дона" Вячеслав Голубович

В Луганске скончался за считанные дни до 80-летия актёр "Тихого Дона" Вячеслав Голубович

Голубович ушёл из жизни после продолжительной болезни.Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в своём Telegram-канале о том, что накануне в Луганске на 79-м году жизни скончался актёр и режиссёр Вячеслав Голубович.

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