Мир не должен равнодушно наблюдать за тем, как Запад обсуждает ракетные удары по мирным городам РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о приведении Россией в готовность «более мощного оружия» в ответ на возможную агрессию западных стран.
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