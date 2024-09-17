«Мы ответим. Более мощное оружие стоит наготове»: Володин о ракетных ударах по России

Мир не должен равнодушно наблюдать за тем, как Запад обсуждает ракетные удары по мирным городам РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о приведении Россией в готовность «более мощного оружия» в ответ на возможную агрессию западных стран.