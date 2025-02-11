Прогноз погоды в Крыму на 11 февраля 🌲 В Симферополе 0 и облачно с прояснениями В Севастополе +5 и малооблачно В Евпатории +1 и облачно с прояснениями В Черноморском 0 и облачно с прояснениями В Джанкое -1 и облачно с прояснениями В Ялте +5 и облачно с прояснениями В Алуште +6 и облачно с прояснениями В Керчи -1 и малооблачно В Армянске 0 и небольшой снег В Красноперекопске -1 и небольшой снег В Бахчисарае +4 и облачно с прояснениями В Феодосии +1 и облачно с прояснениями В Судаке +2 и облачно с прояснениями 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.