День семьи, любви и верности отметили на «Поющих мостах»

В ночь с 5 на 6 июля Дворцовый мост в Петербурге развели под специальный плейлист В ночь с 5 на 6 июля Дворцовый мост в Петербурге развели под специальный плейлист, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии