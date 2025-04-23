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Талибы оказались умнее бандеровцев

Талибы оказались умнее бандеровцев

Депутат Верховной рады VII и VIII созыва и лидер запрещенной действующим режимом на Украине партии «НАШИ» Евгений Мураев заявил, что представители исламистского движения «Талибан» в Афганистане оказались умнее украинских бандеровцев.

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Комментарии
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Иван Агеев
Мозг-то есть, только он развит не в ту сторону, если вообще развит.
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14 час.
vladstamp
Нет мозгов у хохлов!!! Они в голову кушают!!!
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5 час.
Сергей Догадин
Автор, а Вы знаете что Талибы боролись с наркотой которая разраслась при оккупации Афганистана Америкой. Они категорически против наркотиков.
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2 час.
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