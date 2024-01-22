И тут паста как брызнет...

﻿﻿Привет На этот раз ремонт немного другой. Мы ремонтируем не только розетки, но и модули оперативной памяти они принесли этот набор Проблема распространенная – повреждены контакты розетки Кое-что исправили и заменили ту, которая была полностью погнута, на новую ногу Отстирать идеально не получилось, поэтому немного клея осталось, но это не больно В принципе всё должно быть, но иногда, как это часто бывает, неисправность, обычно в самой плате С одним модулем плата работает с каждым слотом памяти, а со вторым модулем: Индикатор памяти процессора постоянно мигает Логично, что проблема в модуле памяти, так как в каждом слоте работает свой модуль памяти.