NaukaTeh
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NaukaTeh

61 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Викторович Копелиович
    "Похороны Ибн Фадлана. Генрих Семирадский, 1833 г" Данная картина Семирадского называется "Похороны знатного руса в Б...Викинги у себя до...
  • Ната
    Трудности перевода с какого языка?! Т ОН то Она!Жена трёх ханов
  • Олег Тимофеев
    Мастерица Шамаханская царица.Жена трёх ханов

И тут паста как брызнет...

И тут паста как брызнет...

﻿﻿Привет На этот раз ремонт немного другой. Мы ремонтируем не только розетки, но и модули оперативной памяти они принесли этот набор Проблема распространенная – повреждены контакты розетки Кое-что исправили и заменили ту, которая была полностью погнута, на новую ногу Отстирать идеально не получилось, поэтому немного клея осталось, но это не больно В принципе всё должно быть, но иногда, как это часто бывает, неисправность, обычно в самой плате С одним модулем плата работает с каждым слотом памяти, а со вторым модулем: Индикатор памяти процессора постоянно мигает Логично, что проблема в модуле памяти, так как в каждом слоте работает свой модуль памяти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх