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Леброн Джеймс о серии с «Денвером»: «Если сможем показывать свою лучшую игру, то все будет сводиться к одному или двум владениям. Там уже посмотрим»

«Это действующий чемпион. Они знают, что надо делать. Знают, как побеждать. «Наггетс» в последние годы доминируют на своей площадке.

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