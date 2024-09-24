Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 945 подписчиков

Греция заявила о недопустимости перехода на «зеленую экономику» за счет населения ЕС

Греция заявила о недопустимости перехода на «зеленую экономику» за счет населения ЕС

Переход к «зеленой экономике» в ЕС нельзя осуществлять в ущерб конкурентоспособности европейской промышленности или за счет значительного снижения уровня жизни населения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх