Инженерно-саперные подразделения группировки войск «Днепр» продолжают выполнять задачи по разминированию районов Херсонской области

В случае невозможности извлечения опасного предмета саперы уничтожают его на месте методом подрыва накладным зарядом.
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