Фергюсон из «Оттавы» – 4-й вратарь в НХЛ с 1955 года с 48+ сэйвами в первом победном матче. Канадский клуб обыграл «Питтсбург» (2:1) в игре регулярного чемпионата.
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