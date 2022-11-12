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Шарль Леклер: «У «Ред Булл», «Мерседеса» и нас примерно одинаковая скорость, так что в гонке должно быть интересно»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги спринта перед Гран-при Сан-Паулу, а также поделился мнением о перспективах в завтрашней гонке.

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