Новак призвал оперативно принимать меры для недопущения дефицита топлива

Вице-премьер России Александр Новак призвал своевременно выявлять потенциальные риски для оперативного принятия мер, чтобы не допускать дефицита топлива.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD Депутат Госдумы Ш...
- С В Киеве приостано...
- 78.ru: студент из...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым