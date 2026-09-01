Samsung Galaxy A54, A55 и A56 получили важное обновление безопасности

Но без новых функций С заметной задержкой Samsung начала распространять августовское обновление безопасности 2026 года для популярных среднеуровневых смартфонов — Galaxy A54, Galaxy A55 и Galaxy A56.
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