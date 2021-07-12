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Чем заняться в отпуске дома?

Чем заняться в отпуске дома?

Лучшее время для отпуска, конечно, лето. Дни на пляже, теплые ночные прогулки или тусовки в клубах — идеальный способ провести июль и август, но вы можете посвятить эти свободные дни и тем интересным занятиям, на которые у вас не хватало времени.

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