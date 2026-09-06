Первый блок АЭС «Аккую» в Турции начнет работу до конца 2026 года. Об этом 6 сентября рассказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.
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