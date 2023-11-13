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«США-ЕС» vs «Китай-Россия»

«США-ЕС» vs «Китай-Россия»

Готовится знаковый саммит АТЭС, проведены другие блоковые саммиты и форумы, Россией в Пекине недавно объявлена почти концептуальная программа «с Севера на Юг», решено усилить энергетическое сотрудничество в Центральной Азии, которое, впрочем, определялось не текущими переговорами, а закладывалось ещё в первом квартале этого года.

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