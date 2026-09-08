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Мировое обозрение

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Мелех заявил о прямых приказах из Киева по мобилизации клириков УПЦ

Мелех заявил о прямых приказах из Киева по мобилизации клириков УПЦ

Мобилизационные повестки для священнослужителей Украинской православной церкви рассылаются централизованно из Киева, в обход местных территориальных центров комплектования.

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