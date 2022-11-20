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Российский теннисист Рублев потерпел поражение в полуфинале Итогового турнира ATP

Российский теннисист Рублев потерпел поражение в полуфинале Итогового турнира ATP

Россиянин Андрей Рублев не смог пробиться в финал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Норвежец Каспер Рууд одержал победу над второй ракеткой России Андреем Рублевым и стал вторым финалистом Итогового турнира ATP в Турине.

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