Российский теннисист Рублев потерпел поражение в полуфинале Итогового турнира ATP

Россиянин Андрей Рублев не смог пробиться в финал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Норвежец Каспер Рууд одержал победу над второй ракеткой России Андреем Рублевым и стал вторым финалистом Итогового турнира ATP в Турине.