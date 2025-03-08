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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие военной полиции ЦВО провели акцию «Подари женщинам цветы» для жительниц Новосибирска

Военнослужащие военной полиции ЦВО провели акцию «Подари женщинам цветы» для жительниц Новосибирска

На площади перед торговым центром «Галерея», под музыку знаменитых эстрадных хитов, которые исполнял оркестр Новосибирского гарнизона, военнослужащие поздравляли женщин с наступающим праздником и дарили им весенние цветы - тюльпаны.

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