РЕН ТВ расскажет, кто и для чего изобрел похоронный скафандр

Global Look Press/Jens Büttner Специалисты создали идеальный рецепт салата для космонавтов.Исследователи из Университета Аделаиды в Австралии и Ноттингемского университета в Англии придумали блюдо из ингредиентов, которые можно выращивать на межпланетных кораблях.
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