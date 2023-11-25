РЕН ТВ расскажет, кто и для чего изобрел похоронный скафандр

Global Look Press/Jens Büttner Специалисты создали идеальный рецепт салата для космонавтов.Исследователи из Университета Аделаиды в Австралии и Ноттингемского университета в Англии придумали блюдо из ингредиентов, которые можно выращивать на межпланетных кораблях.