Дмитриев предложил Маску направить совместную миссию России и США на Марс

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил американскому предпринимателю Илону Маску направить совместную российско-американскую миссию на Марс в 2029 году.
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