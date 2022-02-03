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Запад хочет, чтобы ради санкций против России азиатские страны отказались от нефти и газа в пользу Европы

Запад хочет, чтобы ради санкций против России азиатские страны отказались от нефти и газа в пользу Европы

Соединенные Штаты и Европейский союза обратились к нескольким крупным импортерам природного газа в Азии, включая Китай, с предложением отправить их топливо в Европу в случае возникновения конфликта вокруг Украины.

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