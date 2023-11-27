Фигурист Энберт заявил о высокой конкуренции у спортивных пар на Гран-при

Российский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр - 2018 в командных соревнованиях Александр Энберт высказался об успехе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на этапе серии Гран-при России в Москве.
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