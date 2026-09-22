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FiNE NEWS

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Трамп оценил возможные сроки урегулирования конфликта на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине может быть урегулирован в ближайшие несколько месяцев.

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