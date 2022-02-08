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08.02.22=="Тайвань не Украина". Почему Китай поддерживает в украинском кризисе Россию, но пока только на словах

Си Цзинпин в одной из речей назвал Владимира Путина своим "лучшим другом" Война слов между США и Россией о ситуации вокруг Украины становится все ожесточеннее, а теперь о ситуации начал высказываться еще один крупный игрок на мировой арене: Китай.

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