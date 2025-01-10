В Астрахани ждет суд группу сотрудников института языкового тестирования за «доброту» на экзаменах у мигрантов

Обвиняемые принимали «благодарности» за то, что не проверяли уровень знаний экзаменуемых. Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении 8 местных жителей, обвиняемых в организации незаконной миграции.