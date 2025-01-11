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Царьград

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Курская область усиливает поддержку переселенцев с помощью "Офицеров России"

Курская область усиливает поддержку переселенцев с помощью "Офицеров России"

"Офицеры России" и правительство Курской области укрепят сотрудничество, ориентированное на поддержку вынужденных переселенцев из приграничных районов и развитие отряда "Барс-Курск".

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