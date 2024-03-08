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Путин 8 марта помиловал 52 женщины

Путин 8 марта помиловал 52 женщины

При принятии такого решения президент руководствовался принципами гуманности, подчеркнули в пресс-службе Кремля Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, сообщили 8 марта в Кремле.

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