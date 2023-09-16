Россияне признались, что не отказались бы от дома у моря в Италии, ОАЭ, Индонезии. Об этом пишет Alex Villas для РИА Новости.
Россияне мечтают о недвижимости в Италии, ОАЭ и на Бали
Комментарии
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Николай Герасименко
"Они провели опрос и выяснили, что более 87% россиян хотели бы иметь квартиру или дом на курорте"! Так на курорте или на Бали, в Италии или в ОАЭ? Кого опрашивали то? Перепугавшихся "патриотов"? Если уж косметику, сумки и машины отнимают при пересечении границы, то недвижимость заберут в первую очередь.
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