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Россияне мечтают о недвижимости в Италии, ОАЭ и на Бали

Россияне мечтают о недвижимости в Италии, ОАЭ и на Бали

Россияне признались, что не отказались бы от дома у моря в Италии, ОАЭ, Индонезии. Об этом пишет Alex Villas для РИА Новости.

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Комментарии
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Николай Герасименко
&quot;Они провели опрос и выяснили, что более 87% россиян хотели бы иметь квартиру или дом на курорте&quot;! Так на курорте или на Бали, в Италии или в ОАЭ? Кого опрашивали то? Перепугавшихся &quot;патриотов&quot;? Если уж косметику, сумки и машины отнимают при пересечении границы, то недвижимость заберут в первую очередь.
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