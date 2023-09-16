Россияне мечтают о недвижимости в Италии, ОАЭ и на Бали

Николай Герасименко

"Они провели опрос и выяснили, что более 87% россиян хотели бы иметь квартиру или дом на курорте"! Так на курорте или на Бали, в Италии или в ОАЭ? Кого опрашивали то? Перепугавшихся "патриотов"? Если уж косметику, сумки и машины отнимают при пересечении границы, то недвижимость заберут в первую очередь.