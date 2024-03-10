Путин примет участие в голосовании на выборах президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин в течение следующей недели следующей неделе проведет несколько встреч, а также намеревается принять участие в голосовании на выборах нового главы государства.
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