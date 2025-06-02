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Новая схема телефонных мошенников: Теперь жертва сама звонит аферистам

Новая схема телефонных мошенников: Теперь жертва сама звонит аферистам

Царьград Фото: Bulkin Sergey/Globallookpress Мошенники заставляют граждан России звонить в фальшивую службу техподдержки "Госуслуг".

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