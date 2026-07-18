Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс призвал Запад сотрудничать с Россией.Сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону призвал Запад сотрудничать с Россией, а не выступать с жестокими заявлениями о войне.