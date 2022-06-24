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Li Auto L9 стал суперхитом в Китае. Большой гибридный кроссовер ценой 68 720 долларов заказало более 30 000 человек всего за три дня

Li Auto L9 стал суперхитом в Китае. Большой гибридный кроссовер ценой 68 720 долларов заказало более 30 000 человек всего за три дня

Китайский ответ Mercedes-Benz GLS и BMW X7 оказался очень удачным: Li Auto L9, представленный в Китае в начале недели стал хитом.

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