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Рязанские новости

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В Рязанской области 5 октября ожидаются заморозки до -5 градусов

В Рязанской области 5 октября ожидаются заморозки до -5 градусов

Ночью ожидаются заморозки до -5 градусов, днем до +14, днем возможен небольшой дождь. Ветер сменится с южного на западный и усилится до 10 м/с.

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